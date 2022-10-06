Мошенники придумали новую схему обмана с однофамильцами

В России появилась новая схема мошенничества. Чаще всего злоумышленники используют для связи с жертвой мессенджеры и представляются сотрудниками правоохранительных органов. Об этом пишет «Прайм».

Как рассказал агентству заслуженный юрист России Иван Соловьев, гражданину поступает звонок через Viber, реже через WhatsApp. Псевдосотрудница МВД сообщает, что отделом возбуждено уголовное дело по факту подделки документов. Далее спрашивает, кем приходится человеку гражданин с такой же как у него фамилией, но другим именем и отчеством.

«Вполне понятно, что человеку становится интересно, что за однофамилец пытается посягнуть на его средства с помощью поддельной доверенности, называясь при этом его родственником», – пояснил эксперт.

Затем мошенники пытаются узнать как можно больше персональных данных под предлогом, что однофамилец якобы от имени гражданина обратился в банк за кредитом, поэтому нужно сверить поданную «мифическим преступником» информацию.

Далее идет «обработка» жертвы с помощью методов социальной инженерии, во время которой аферисты узнают личные сведения, предлагают перевести деньги на безопасный счет и помочь следствию – участвовать в оперативных мероприятиях. Во всех трех случаях итог один – потеря финансовых средств.

«Необходимо помнить, что звонок по мессенджеру – однозначный признак мошенничества, а сотрудники правоохранительных органов не звонят гражданам и не предлагают сверять личные данные и участвовать в следственных действиях», – заключил юрист.

Москва, Зоя Осколкова

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