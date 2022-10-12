Большинство школьников в России провели летние каникулы дома и у бабушки

Большая часть российских школьников провели летние каникулы дома и у бабушки. Лишь каждый седьмой отдыхал в детском лагере. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

38% россиян, воспитывающих детей школьного возраста, сообщили, что их отпрыски провели летние каникулы дома. Каждый третий ребенок был летом у бабушки или ездил в отпуск с родителями (по 32%). 15% отдыхали в детском лагере.

«На выбор способа летнего отдыха в большей степени влияет материальное положение. В отпуск с родителями чаще брали школьников граждане, довольные своим материальным положением (42%), в этой же группе выше процент тех, кто отправлял детей в лагерь (16% vs. 12% в группе недовольных материальным положением)», – уточняют аналитики.

Об отдыхе детей у бабушки чаще говорили жители обеих столиц и городов с численностью 500-950 тысяч человек (39-38%). В детском лагере чаще бывали школьники из крупных населенных пунктов и проживающие в Дальневосточном и Приволжском федеральных округах (23-20%).

Москва, Зоя Осколкова

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