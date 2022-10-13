Всё подорожает: больше половины россиян прогнозируют рост расходов – исследование

Больше половины опрошенных жителей России (62%) ждут рост личных расходов в текущем квартале. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру». При этом 30% респондентов считают, что их персональные траты останутся прежними, а 8% граждан ожидают снижения расходов.

Из тех, кто прочит рост трат, 70% участников исследования указали, что расходы вырастут за счет повышения цен, приводит данные исследования РИА «Новости». 52% респондентов заявляют, что в конце года увеличатся расходы на оплату ЖКУ. Еще 51% обратили внимание на рост затрат на продовольствие.

В то же время 41% россиян отметили, что увеличат расходы на покупку зимней одежды и обуви, 37% станут больше тратить на подготовку к Новому году, еще 31% – на подарки родным и друзьям.

Опрос также показал, что 19% участников исследования ожидают увеличения трат на транспорт, 15% – на кредит или ипотеку, 14% – на ремонт, 10% – на покупку техники, 5% – на путешествия, а 3% – на покупку недвижимости.

Также респонденты отмечали такие статьи расходов, как медицина, налоги и обучение

В опросе участвовали более 3000 пользователей сервиса из всех регионов России.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»