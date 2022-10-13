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Четверг, 13 октября 2022, 12:02 мск

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Деятельность немецкой организации Dekabristen e.V признана нежелательной в РФ

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РФ

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность немецкой неправительственной организации Dekabristen e.V. («Декабристы»). Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам изучения поступивших материалов в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации Dekabristen e.V. («Декабристы») (Германия), угрожающей конституционному строю и безопасности России», – говорится в сообщении.

Материалы были направлены в Министерство юстиции для включения Dekabristen e.V. в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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