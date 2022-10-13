Число украинских обстрелов Херсона значительно уменьшилось – власти региона

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что число обстрелов Херсона со стороны ВСУ значительно уменьшилось.

«Город Херсон живет своей мирной жизнью. Количество обстрелов города заметно уменьшилось», – написал он в своем телеграм-канале, отметив, что жизнь в Херсонской области «потихоньку налаживается».

Ранее Стремоусов сообщил, что все попытки украинских военных атаковать линии боевого соприкосновения Херсонской области успешно отражены.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска на Андреевском направлении поразили выдвигавшиеся украинские подразделения для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. По данным ведомства, уничтожено более 90 военнослужащих ВСУ, два танка, три бронеавтомобиля и пять пикапов. Также сообщалось, что военная авиация РФ сбила украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области.

Херсон, Наталья Петрова

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