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Среда, 12 октября 2022, 17:01 мск

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Армия России отразила попытки атак ВСУ на пяти направлениях

Минобороны России сообщило, что ВС РФ отразили новые попытки наступления ВСУ на пяти направлениях – Купянском, Краснолиманском, Запорожском, Криворожском и Андреевском направлениях. В результате уничтожены более 300 украинских военных и почти 40 единиц тяжелой военной техники. Кроме того, ударами российской армии разбиты пункты управления украинских сил в ДНР и Запорожской области.

«На Купянском направлении основные усилия ВСУ в течение суток были сосредоточены на взятии населенного пункта Кисловка, которая была атакована силами трех украинских ротных тактических групп и иностранных наемников одновременно с трех направлений. Противнику удалось вклиниться в оборону и выйти к западной окраине населенного пункта», – сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в среду. Однако, по его словам, российские военные при поддержке артиллерии выбили украинские подразделения с окраин Кисловки, рассеяли и отбросилина исходные позиции. «Положение российских подразделений по переднему краю полностью восстановлено», – добавил Конашенков.

Кроме того, отметили в Минобороны, российские военные успешно отразили попытки наступления украинской армии силами до трех рот в направлениях населенных пунктов Табаевка, Орлянка Харьковской области и Куземовка в ЛНР. Все атаки российскими войсками успешно отражены.

«Общие потери ВСУ и наемников за сутки на данном направлении составили более 100 военнослужащих, четыре танка, три БМП и три турецких бронетранспортера «Кирпи»», – рассказал Конашенков.

По данным Минообороны РФ, на Краснолиманском направлении российские войска пресекли очередные попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Райгородка, Кармазиновка, Розовка, Макеевка и Новолюбовка в ЛНР. По словам Конашенкова, «уничтожено три боевые машины пехоты, два бронированных автомобиля и около 60 украинских военнослужащих».

На Запорожском направлении ВСУ при поддержке бронетехники предприняли безуспешную попытку атаковать российские подразделения в районе населенного пункта Новодаровка. ВС РФ уничтожили семь украинских военнослужащих и бронеавтомобиль, рассказал Конашенков.

На Криворожском направлении украинские попытались атаковать силами до двух батальонов населенные пункты Нововоскресенское, Великая Александровка и Суханово Херсонской области. «Российскими подразделениями все атаки успешно отражены. Уничтожен один танк, 16 боевых бронированных машин, четыре автомобиля и более 70-ти украинских военнослужащих», – сообщил представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, на Андреевском направлении российские войска поразили выдвигавшиеся подразделениям ВСУ для атаки в направлении населенных пунктов Костромка и Ищенка Херсонской области. «Уничтожено два танка, три бронеавтомобиля, пять пикапов и более 90 украинских военнослужащих», – рассказал он.

Также военное ведомство России сообщило об уничтожении четырех вскрытых разведкой переправ ВСУ через реку Ингулец и сорванной переброске украинских резервов в район боевых действий.

В Запорожье в результате российских ударов поражены штаб националистического формирования «Правый сектор» (запрещен в РФ), узел связи националистического формирования «Азов» (признан террористическим и запрещен в РФ) и два пункта временной дислокации иностранных наемников.

Кроме того, как отметило Минобороны, ВС РФ ударили по пунктам управления украинской армии в Днепропетровской, Запорожской областях и ДНР. Также сообщается об уничтожении хранилища с топливом для украинской военной техники в районе Николаева.

Также сообщается, что ВКС России сбили украинский Су-24 над населенным пунктом Христофоровка Николаевской области и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в Херсонской области.

Российской ПВО за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника, а также перехвачено 12 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Бургунка Херсонской области и Каховской ГЭС.

Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине, по сообщению Минобороны РФ, уничтожено: 319 самолетов, 161 вертолет, 2199 беспилотника, 380 зенитных ракетных комплексов, 5677 танков и других боевых бронемашин, 868 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3465 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6496 единиц военной автомобильной техники.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

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