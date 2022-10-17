В России хотят отменить тесты на Covid-19 для прибывающих в страну непривитых граждан

Роспотребнадзор предложил отменить тест на Covid-19 для прибывающих в страну непривитых россиян. Это следует из проекта об изменении постановления главного государственного санитарного врача.

«Подпункт 2.2 пункта 2 и пункт 3 признать утратившими силу», – говорится в документе.

Согласно действующим правилам, прибывающие из-за рубежа граждане РФ должны пройти тестирование на коронавирусную инфекцию в течение трех календарных дней. Эта мера не распространяется на тех, кто был вакцинирован в течение года или перенес COVID-19 в последние 6 месяцев.

Вместо этого Роспотребнадзор хочет организовать выборочное тестирование на Covid-19 во всех пунктах пропуска через границу, передает «Интерфакс». Сейчас выборочное тестирование проводится только в аэропортах.

Кроме того, ведомство предлагает отменить обязанность работодателей проверять наличие медицинских документов, подтверждающих отрицательный результат ПЦР-теста, при трудоустройстве иностранцев и лиц без гражданства.

Москва, Наталья Петрова

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