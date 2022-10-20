Школьные каникулы продлили в Белгородской области из соображений безопасности

Власти Белгородской области рекомендовали образовательным учреждениям продлить школьные каникулы еще на неделю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году две недели», – написал глава области.
Гладков назвал эту меру «абсолютно вынужденной», отметив, что речь идет о безопасности граждан и оперативной обстановке.
«В течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю», – добавил он.
Напомним, что внеплановые каникулы в школах региона начались в понедельник, 17 октября, после рекомендации областных властей.
Ранее сообщалось, что школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области перешли на дистанционное обучение из-за регулярных обстрелов ВСУ территории региона. В последние дни обстрелы населенных пунктов Белгородской области участились.
Белгород, Наталья Петрова
© 2022, РИА «Новый День»
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