Школьные каникулы продлили в Белгородской области из соображений безопасности

Власти Белгородской области рекомендовали образовательным учреждениям продлить школьные каникулы еще на неделю. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Рекомендуем всем образовательным учреждениям Белгородской области еще на неделю продлить школьные осенние каникулы. Таким образом, они составят в этом году две недели», – написал глава области.

Гладков назвал эту меру «абсолютно вынужденной», отметив, что речь идет о безопасности граждан и оперативной обстановке.

«В течение учебного года сможем догнать дополнительную неделю», – добавил он.

Напомним, что внеплановые каникулы в школах региона начались в понедельник, 17 октября, после рекомендации областных властей.

Ранее сообщалось, что школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области перешли на дистанционное обучение из-за регулярных обстрелов ВСУ территории региона. В последние дни обстрелы населенных пунктов Белгородской области участились.

Белгород, Наталья Петрова

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