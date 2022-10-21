Из Сирии вернулись 38 российских детей

Возвращение в Россию 38 юных граждан страны организовано при содействии уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Детей привезли самолетом в ночь на 21 октября.

«Самолет ВКС России с российскими детьми прибыл на подмосковный аэродром «Чкаловский» в ночь на 21 октября. На родину вернулись 38 детей в возрасте от 4 до 14 лет, среди них 15 девочек и 23 мальчика», – рассказали в пресс-службе омбудсмена.

Детей отправили в федеральный медцентр на обследование, а оттуда ребята отправятся к родственникам. В ведомстве детского омбудсмена обещали помощь семьям с оформлением необходимых документов, а в дальнейшем – поддержку омбудсменов на местах.

Ведомство с 2018 года занимается репатриацией российских детей из лагерей беженцев и приютов в Сирии и Ираке по поручению президента РФ Владимира Путина. Уже 382 ребенка вернулись в Россию из Ирака и Сирии и живут в семьях в более чем 20 регионах России.

«У нас готовы документы еще на 136 детей, мы обработали тысячу обращений от родственников, которые ищут своих детей на территории Сирии и Ирака», – сказала Львова-Белова на совместном заседании межведомственных координационных штабов России и Сирии.

Москва, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»