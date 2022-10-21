Почти 10 тысяч ошибочно мобилизованных вернули домой – депутат Госдумы

Почти 10 тыс. мобилизованных в России вернули домой по различным причинам. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов журналистам в пятницу в ходе посещения Санкт-Петербурга. Так он ответил на вопрос о мобилизованных по ошибке.

По словам парламентария, в случае ошибочной мобилизации проводится разбирательство. «Конечно, человека будут возвращать», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Депутат также сообщил, что частичная мобилизация в Санкт-Петербурге продолжается. По его словам, план «успешно выполняется».

Напомним, накануне президент РФ Владимир Путин проинспектировал подготовку мобилизованных на полигоне Западного военного округа в Рязанской области.

Санкт- Петербург, Наталья Петрова

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