Минпросвещения планирует ввести в школах новый курс истории

Изучение истории в российских школах станет более углубленным. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С учетом непрекращающихся попыток извне исказить историческую правду, считаем необходимым и дальше усиливать в школах историческое просвещение, для этого обновляем содержание образования, (вводим) новые уроки истории», – сказал Кравцов на пленарном заседании Всемирного русского народного собора.

Глава Минпросвещения добавил, что сейчас для старшеклассников разрабатывается курс «Россия – моя история», «ключевая роль в духовно-нравственном воспитании также отводится предметам основы религиозно-нравственной культуры и светской этики».

Уже в следующем учебном году планируется начать апробацию нового курса истории, затем он будет введен на постоянной основе. Кравцов подчеркнул, что «Россия – моя история» будет изучаться в рамках уже существующей программы, отдельного экзамена по курсу не предусмотрено.

Москва, Зоя Осколкова

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