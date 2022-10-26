Среди российских компаний лишь 1% перешел на четырехдневку

Подавляющее большинство российских компаний не готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю. При этом часть фирм опробовали такой график работы, но вернулись к прежнему режиму. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные SuperJob.

Согласно данным опроса, в котором приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны, лишь окаждая сотая компания перешла на четырехдневку. Еще в 2% считают допустимым такой режим работы.

«В период очередного подъема заболеваемости ковидом, в феврале 2021 года, на такой режим переходили 4% компаний, еще в 13% организаций это активно обсуждалось», – говорится в исследовании.

Тем временем, в 88% организаций этот вопрос не поднимался вовсе, а еще 4% решили, что четырехдневка неприемлема.

Почти половина (48%) россиян поддерживают идею четырехдневной рабочей недели. Причем, женщины являются сторонниками укороченной недели чаще, чем мужчины (52% против 64%)

Двое из трех граждан (64%) считают, что в случае четырехдневной занятости они смогут выполнить тот же объем работы, что и за стандартные пять рабочих дней, тогда как каждый пятый (22%) считает это нереальным.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»