Московский студент притворялся бойцом ВСУ ради обнаженных фото украинок

Житель Москвы притворялся солдатом ВСУ в соцсетях ради интимных фотографий украинских девушек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Студента московского колледжа узнал, что украинские девушки поддерживают своих военнослужащих, отправляя им снимки в обнаженном виде. Тогда парень купил флаг Украины и военную форму, а также сочинил несколько историй о том, как он побеждал русских солдат в зоне СВО.

В своем фейковом аккаунте в соцсетях москвич переписывался с девушками из Украины и получал от них фото, пока его не обнаружили правоохранительные органы.

По данным канала, на днях студента задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.

Москва, Зоя Осколкова

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