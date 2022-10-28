Московский студент притворялся бойцом ВСУ ради обнаженных фото украинок

Житель Москвы притворялся солдатом ВСУ в соцсетях ради интимных фотографий украинских девушек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Студента московского колледжа узнал, что украинские девушки поддерживают своих военнослужащих, отправляя им снимки в обнаженном виде. Тогда парень купил флаг Украины и военную форму, а также сочинил несколько историй о том, как он побеждал русских солдат в зоне СВО.
В своем фейковом аккаунте в соцсетях москвич переписывался с девушками из Украины и получал от них фото, пока его не обнаружили правоохранительные органы.
По данным канала, на днях студента задержали и возбудили в отношении него уголовное дело.
Москва, Зоя Осколкова
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