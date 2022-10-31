Генштаб РФ пообещал не отправлять солдат-срочников в зону СВО

Солдат срочной службы, призванных этой осенью, не будут направлять в Донецкую и Луганскую народные республики, а также в Запорожскую и Херсонскую области. Они также не будут задействованы в военной операции на Украине. Об этом сообщил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в интервью газете «Красная звезда».

Он напомнил, что осенний призыв перенесли с 1 октября на 1 ноября из-за проведения частичной мобилизации. По словам Бурдинского, всего этой осенью призыву на срочную военную службу подлежат 120 тысяч человек, что на 7,5 тысячи меньше, чем годом ранее. «Призывные мероприятия будут завершены в установленные сроки», – сказал представитель Генштаба.

Генерал-полковник также рассказал, что осенний призыв не будет проходить в 24 муниципальных образованиях пяти регионнов. Это, по его словам, Якутия, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края, а также Чукотский автономный округ, где «призыв проводится только весной». «Обусловлено это прежде всего физико-географическими условиями указанных регионов, – пояснил Бурдинский.

Представитель Генштаба также сообщил, что с октября проводится увольнение срочников, срок службы которых истек. По состоянию на 31 октября, к местам проживания направлены 19,5 тыс. человек.

Москва, Наталья Петрова

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