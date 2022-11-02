Российские компании урезают бюджеты на празднование Нового года

Организаторы праздничных мероприятий сообщили о том, что российский бизнес все меньше готов тратить деньги на новогодние корпоративы. Компании экономят на звездах и ресторанах и предпочитают офисные вечера в формате «итогов года», пишет РБК.

По данным Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ), которая объединяет более 90 агентств, специализирующихся на проведении общественных, городских и корпоративных событий, компании сократили бюджеты на организацию новогодних корпоративов в конце 2022 года в среднем на 20% к прошлогодним уровням.

При этом востребованность развлекательного формата мероприятий в этом году снизилась. Характер корпоративов становится более локальным. Большая часть клиентов отказываются от так называемых корпоративов-«тысячников», гостями которых становится весь штат, и предпочитают празднования внутри отдела в самом офисе. По отдельным клиентам остается запрос на выездные мероприятия «небольшим VIP-составом», например в Дагестан, Казань и ближнее зарубежье.

Ранее руководители почти трети регионов России приняли решение отказаться от концертов, салютов и гуляний на новогодних праздниках из-за спецоперации и частичной мобилизации. В свою очередь в Минобороны подчеркнули, что нет необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения военнослужащих.

Москва, Зоя Осколкова

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