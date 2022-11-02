Большинство россиян отказались от покупок в «черную пятницу»

Большинство россиян не верят в распродажи и не собираются совершать покупки в так называемую «черную пятницу». Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом Superjob.

Двое из трех жителей России уверены, что цены на товары в дни распродажи не снижаются: «Просто перерисовывают ценники». Лишь 13% опрошенных верят, что в «черную пятницу» товары можно приобрести дешевле, чем обычно.

«Семь из десяти россиян (71%) не собираются ничего покупать на ноябрьской распродаже. Что-то приобрести намерен только каждый десятый», – приводит результаты исследования ТАСС.

Значительно снизился и средний чек покупки в дни распродаж, в этом году сумма составит 11 500 рублей против 18 500 рублей в 2021 году. Чаще всего респонденты собираются купить что-либо из одежды или бытовой техники, среди наиболее популярных покупок на сезонной распродаже также гаджеты и косметика, обувь, товары для дома и детей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»