Мошенники рассылают вирусы через письма «от государственных органов»

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали вредоносную рассылку. Мошенники маскировали сообщения с вирусами под письма из госорганов.

Известно, что рассылка была нацелена на русскоязычных пользователей, сообщили ТАСС в «Лаборатории Касперского». В письма предлагалось скачать «новое решение», чтобы обезопасить себя от возможных угроз в интернете.

При этом адрес, с которого отправлялось сообщение, походил на официальную почту государственных ведомств и правоохранительных органов. Сама программа представляла собой, троян, который шифровал данные пользователя и просил за них выкуп в размере 1,2 млн рублей.

Эксперты призвали российских пользователей соблюдать цифровую гигиену и позаботиться от безопасности своих гаджетов, а также критически относиться к любым предложениям в сети.

Москва, Зоя Осколкова

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