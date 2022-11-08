Специалист назвал самые шумные города в России

Не только загрязнение воздуха в мегаполисах влияет на здоровье их жителей. Не менее значительной проблемой является шум. Заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов назвал города, где почти невозможно побыть в тишине.

Наиболее остро проблема шума стоит в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Севастополе, Липецке и Тюмени, передает RT. Самыми тихими регионами России можно назвать Камчатский край, Карачаево-Черкесию, Калмыкию.

Основной источник шума – автотранспорт, затем идут промышленные предприятия и стройки. «Вклад транспорта в разных населенных пунктах в общесуммовую картину составляет от 40 до 70%», – сказал специалист.

Транспортный шум в городах – вторая по значимости проблема для здоровья после качества воздуха. У жителей могут возникнуть такие симптомы, как повышение кровяного давления, одышка. «Если это длительное хроническое воздействие, когда люди годами живут возле трассы, могут возникнуть головная боль, повышенная усталость, нарушения работы сердечно-сосудистой, нервной систем, нарушения в психоэмоциональной сфере», – добавил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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