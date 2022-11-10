Переписка в мессенджерах является доказательством в каждом пятом уголовном деле

В российских судах все чаще привлекают в качестве доказательств переписку в мессенджерах, в частности, она становится ключевым свидетельством почти в 20% уголовных дел. Об этом сообщает компания RTM Group, специализирующаяся на экспертизах в сфере информационных технологий и права.

«Проанализировав судебную практику за последний год, эксперты пришли к выводу, что переписка в мессенджерах является ключевым доказательством умысла в 19% уголовных дел. Речь идет, в первую очередь, о тех из них, что связаны с перепиской, обозначающей договоренности между сторонами», – отметили в RTM Group.

Основная часть таких уголовных дел возбуждены по статьям о незаконном обороте наркотиков, взяточничестве и вымогательстве, передает РИА «Новости». «Также переписка широко применяется в гражданских – особенно семейных – спорах, реже – в арбитражных судах», – рассказали в компании.

По словам специалистов, электронную переписку необходимо отдать на экспертизу прежде, чем представить в суде. Если же в ней действительно содержатся важные для дела сведения, то она в 99% случаев принимается во внимание судьей.

«Ввиду того, что совершенствуются средства обеспечения конфиденциальности в смартфонах, переписка по уголовным делам становится труднодоступной. Поэтому существенного роста использования этого типа доказательств для данной категории мы не ожидаем. В то же время в рамках договорных отношений переписку в мессенджерах все чаще признают значимой, поэтому для арбитражных и гражданских дел ее использование будет продолжать расти», – заключили в эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

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