Треть россиян не доверяют сотрудникам полиции

В последние несколько лет в России растет уровень доверия населения к сотрудникам органов внутренних дел. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины россиян декларируют доверие к сотрудникам полиции своего региона (62%), за год показатель вырос на 5 п.п. (2021 г. – 57%). На протяжении последних четырех лет это значение не опускалось ниже 54%», – говорится в результатах исследования.

Тем временем, не доверяют полицейским на сегодняшний день треть жителей России (32%), что вдвое меньше в сравнении с 2012 годом (61%).

Чаще всего о доверии к сотрудникам правоохранительных органов говорят молодежь 18-24 лет (73%), работники бюджетной сферы (70%) и граждане, предпочитающие гибридную модель медиапотребления (69%), а также жители сельской местности и Дальневосточного федерального округа (67% и 70% соответственно).

Москва, Зоя Осколкова

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