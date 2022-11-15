Правительство ввело бесплатный перелет к месту лечения для новых категорий россиян

Правительство РФ расширило печень заболеваний, при которых дети с сопровождающими могут бесплатно добраться до места лечения. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление, сообщили в пресс-службе кабмина.

Дети-инвалиды смогут бесплатно летать до места лечения и обратно, если дорога на железнодорожном транспорте занимает более 12 часов или составляет более тысячи километров.

Бесплатный авиаперелёт будет доступен детям с хронической почечной недостаточностью, онкологией, заболеваниями крови и иммунитета, которые проходят противоопухолевую и иммуномодулирующую терапию или находятся на гемодиализе. Сопровождающие ребенка лица также смогут бесплатно добраться до места его лечения и обратно.

Эта мера входит в набор социальных услуг и будет доступна с 1 января 2023 года. Постановление принято для исполнения поручения президента РФ по итогам июньских встреч по вопросам социальной поддержки детей.

Ранее правом на бесплатный перелёт пользовались только дети-инвалиды с заболеваниями или травмами спинного мозга, а также проживающие в регионах Дальнего Востока или на территориях без железнодорожного сообщения.

Москва, Наталья Рязанова

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