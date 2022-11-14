Волонтерам дадут доступ к базе по поиску пропавших людей

В начале следующего года волонтерские организации получат доступ к базе «бюро регистрации несчастных случаев» по поиску пропавших и неопознанных лиц. Об этом сообщил РИА «Новости» начальник отдела организации федерального розыска скрывшихся, без вести пропавших лиц и идентификационной работы управления организации оперативно-розыскной деятельности ГУУР МВД России Максим Черныш.

От президента поступило два поручения по созданию федеральной базы «бюро регистрации несчастных случаев». База была разработана Росмолодежью и Минздравом. В настоящее время она функционирует в составе подразделений полиции. В частности, в нее передаются сведения о неопознанных телах.

«Запланировано на начало 2023 года уже предоставить эту базу представителям волонтерских организаций, которые официально зарегистрированы на территории РФ и оказывают содействие органам внутренних дел в поиске пропавших людей», – отметил Черныш.

База будет всероссийской, а также в каждом регионе можно будет увидеть данные о «неизвестных больных» из других субъектов, что может облегчить поиск родственникам.

Москва, Зоя Осколкова

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