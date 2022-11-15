Лишь 5% сайтов с пиратским контентом не несут рисков для пользователей

Только 5% сайтов, через которые распространяется пиратский контент, признаны безопасными для пользователей. К такому выводу пришли специалисты Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА и факультета права НИУ ВШЭ.

Эксперты проанализировали более 4 тысяч сайтов, содержащих нелицензионные копии видео- и аудиоматериалов (художественные и документальные фильмы, сериалы, музыкальные композиции и т.д.), а также электронные библиотеки, пишет «Газета.ru».

Треть ресурсов (33%) с пиратским контентом содержат угрозу заражения гаджета. Вместе с загрузкой контента происходит запуск вредоносного программного обеспечения, которое в том числе передает персональные данные пользователя третьим лицам.

Каждый пятый (21%) нелегальный сайт содержит скрытую опцию оформления платной подписки. Для доступа к контенту просят указать номер телефона для регистрации, а на деле приходит цифровой код. Если ввести цифры в специальное поле, с мобильного счета спишутся деньги.

Еще в 17% случаев злоумышленники могут получить доступ к банковским счетам пользователей. Жертвы сами указывают всю необходимую мошенникам информацию о карте, после чего со счета списывается крупная сумма.

Кроме того, среди уловок «пиратов» – платный доступ к финальным эпизодам сериала. Пользователь получает возможность посмотреть весь сезон бесплатно, а когда дело доходит до того, чем закончилась история, с него просят деньги. Зачастую человек лишается не только обозначенной суммы, но и всех средств на счете.

На каждом десятом (11%) сайте применяются психологические приемы шантажа посетителей. Как только человек нажимает кнопку «воспроизвести», на экране появляется баннер с угрозами. Пользователю вменяется совершение преступления в виде скачивания нелицензионного контента, а также его предупреждают, что передадут личные данные в правоохранительные органы. Чтобы избежать проблем с законом, предлагается перевести деньги.

Москва, Зоя Осколкова

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