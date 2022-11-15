ВЦИОМ: в России счастливы чуть больше трети жителей

В России около трети жителей заявили, что они определенно счастливы. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В ходе октябрьского опроса более трети россиян с уверенностью назвали себя счастливыми людьми (35%), почти каждый второй ответил, что скорее является таковым (46%). В общей сложности большинство россиян в той или иной степени счастливы (81%). Заявили об обратном 15% опрошенных, а у 4% ответ на этот вопрос вызвал затруднения», – сообщили социологи.

За все время наблюдений уровень счастья спускался ниже 50% дважды – в 1990 и 1992 годах (44% и 42% соответственно). Предположительно, столь низкие оценки уровня личного счастья в эти годы отмечались на фоне масштабных политических перемен и социально-экономических реформ.

«Максимальный уровень счастливых россиян пришелся на конец 2017 года – в декабре об этом заявили 87% опрошенных. Спустя полтора года, в апреле 2019-го, значение вновь приблизилось к пиковому – 86%», – отмечается в исследовании.

На сегодняшний день 43% россиян полагают, что среди их знакомых число счастливых и несчастливых примерно поровну. Примерно столько же считают, что их окружают преимущественно счастливые люди (40%).

Москва, Зоя Осколкова

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