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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:24 мск

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Большинство россиян выступили за проведение новогодних мероприятий

Большинство россиян выступили за то, чтобы встретить Новый год торжественно, несмотря на спецоперацию на Украине. Граждане хотят видеть новогоднее оформление в своих городах, а также иметь возможность отправить детей на елку. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

70% респондентов высказались за праздничное оформление городов при условии, что власти откажутся от приобретения новой иллюминации и украшений. «По мнению 14%, отказываться от праздничного оформления не надо, даже если потребуются средства на приобретение новой иллюминации. За полный отказ от украшения городов, населенных пунктов высказался каждый восьмой (12%)», – сообщили социологи.

Большинство россиян (85%) поддержали праздничное оформление магазинов, торговых центров и ярмарок. При этом более трети опрошенных выступили за то, чтобы сделать оформление скромнее (37%). За установку праздничных елей на улицах и площадях городов, населенных пунктов высказались 89% опрошенных, каждый третий считает, что их следует сделать скромнее (34%).

А вот на чем стоит сэкономить, так это на пиротехнике – больше половины (54%) респондентов считают, что от фейерверков и салютов можно вовсе отказаться.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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