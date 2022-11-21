Депутат Госдумы попросил Шойгу прояснить вопрос с выплатами контрактникам в зоне СВО

Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Леонов обратился к главе Минобороны России Сергею Шойгу с просьбой разъяснить позицию ведомства по вопросу денежного обеспечения контрактников ВС РФ, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщается в телеграм-канале фракции ЛДПР в нижней палате российского парламента.

В обращении парламентария отмечается, что во фракцию поступают многочисленные обращения, «которые касаются денежного довольствия как мобилизованных лиц в рамках частичной мобилизации, так и тех, кто поступил на воинскую службу по контракту до 21 сентября 2022 года».

Как отметил Леонов, Минобороны 8 ноября заявило, что минимальный размер довольствия мобилизованных составит от 195 тысяч рублей. Сумма складывается из ежемесячной социальной выплаты в 158 тысяч рублей, которая не облагается налогом, и оклада за должность, звание и выслугу. При этом солдаты, подписавшие контракт до 21 сентября, «не получают выплату, даже с учетом того, что их боевые задачи серьезнее», – указали во фракции ЛДПР, назвав такое положение дел несправедливым.

«Находящиеся в зоне СВО не должны получать меньше помощи и соцгарантий из-за дат призыва или подписания контрактов», – подчеркнули парламентарии.

«Контрактники регулярной армии получают, по нашим данным, денежное довольствие намного меньше, так как им не положена ежемесячная выплата 158 тысяч рублей, причем уровень их боевых задач, как правило, намного сложнее, и ответственности больше», – прокомментировал ситуацию Леонов. В случае подтверждения этой информации в Минобороны, «будем добиваться повышения зарплат профессиональных военнослужащих», – добавил депутат.

Надо отметить, что такое же обращение также будет направлено главе Погранслужбы РФ Владимиру Проничеву в связи с тем, что пограничники, проходящие службу в юго-западных регионах России, получают существенно меньше участников спецоперации, хотя они подвергаются обстрелам и отражают нападения диверсионных групп. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой пресс-службу ЛДПР.

Москва, Наталья Петрова

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