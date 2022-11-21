Жители России смогут получить перерасчет за вывоз мусора на время отсутствия

Правительство России изменило порядок перерасчета платы за вывоз мусора для жильцов многоквартирных домов. Соответствующее постановление глава кабмина Михаил Мишустин, сообщается на сайте правительства РФ.

Речь идет о перерасчете платы для всех жителей многоквартирных домов, которые по каким-то причинам временно не пользуются этой услугой, к примеру, из-за отъезда в командировку или в отпуск.

Таким правом смогут воспользоваться жильцы, оплачивающие услугу по вывозу мусору как по числу прописанных в квартире, так и по площади помещения.

Перерасчет будет предоставлен жильцам, которые отсутствовали больше пяти календарных дней.

Для пересмотра платы за вывоз мусора необходимо будет предоставить в управляющую компанию заявление и документы, подтверждающие отсутствие жильца (например, путевки или билеты).

Новый порядок вступит в силу 1 марта 2023 года.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»