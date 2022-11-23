В России резко выросло число преступлений с использованием оружия

В России с января по октябрь выросло число преступлений, совершаемых с использованием оружия и боеприпасов. Лидерами по приросту этого вида преступлений стали приграничные Курская и Белгородская области.

«Число преступлений с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных или имитирующих устройств за десять месяцев текущего года выросло почти на 30% (29,7%) год к году, до 5 тысяч случаев», – пишет РБК со ссылкой на статистику МВД РФ.

В то же время зафиксировано максимальное за последние шесть лет число преступлений, совершенных с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств (283).

Вместе с тем, в целом по стране зарегистрировано на 1,7% меньше (1677,1 тысячи) преступлений, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений отмечен в 29 субъектах Российской Федерации, снижение – в 56 регионах (без учета присоединенных областей).

По темпам прироста преступлений, совершенных с использованием оружия и боеприпасов, лидирует Курская область (+675%), на втором месте – Белгородская область (+213,3%), третью строчку в этом антирейтинге занимает Москва (+203,2%).

Кроме того, выросло число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных организованными группами или преступными сообществами, – на 21,5% (23,5 тысячи). Также увеличилось число преступлений экстремистской направленности – более чем на 36% (1247).

По данным МВД, четыре из пяти преступлений совершаются в городах. Всего жертвами стали 17,8 тысячи человек, общий ущерб составил 670,2 млрд рублей. Больше половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества – кражи, мошенничества, грабежи и разбойные нападения.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»