В Японии ситуацию с рождаемостью объявили критической

Число новорожденных с японским гражданством по итогам года впервые может оказаться менее 800 тыс. Главный секретарь кабинета министров Японии Мацуно Хирокадзу заявил, что в стране сложилась критическая ситуация с рождаемостью.

По данным Минздрава, с января по сентябрь в стране родилось 599 636 детей, что почти на 30 тыс. меньше прошлогоднего показателя. Специалисты спрогнозировали, что к концу года число рожденных в Японии детей так и не достигнет 800 тыс., став новым историческим минимумом, передает телеканал NHK.

Мацуно Хирокадзу признал, что целый набор факторов мешает японцам вступать в брак и заводить детей. Правительство намерено бороться с этими факторами новым пакетом мер по увеличению рождаемости. Власти сосредоточатся на создании в обществе среды, которая поможет и мужчинам, и женщинам сохранять баланс между работой и уходом за детьми. Также предусмотрена помощь гражданам в браке, выплаты семьям с маленькими детьми.

В 2020 году население Японии в возрасте 100 лет и старше впервые превысило отметку в 80 000 человек. Япония является третьей по величине экономикой в ​​мире, но из-за низкой рождаемости население быстро стареет.

В конце 2021 года японские власти запустили программу помощи одиноким людям, которых становится все больше в стране. Японцам без семьи предлагают психологические консультации, помощь в поиске друзей или работы.

Токио, Наталья Рязанова

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