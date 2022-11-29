Монахи буддистского храма в Таиланде провалили тест на наркотики

Монахи Буддистского храма в центральной части Таиланда были отстранены от служения после того, как не прошли тест на наркотики, – сообщает французское агентство AFP.

Местный чиновник Бунлерт Тхинтаптхай рассказал агентству, что инцидент произошел в таиландской провинции Пхетчабун в понедельник, 28 ноября. Тогда тест на наркотики дал положительный результат на наличие метамфетамина у четыре монахов, включая настоятеля храма в районе Бунг Сам Пхан. Всех монахов отправили в клинику на реабилитацию от наркозависимости.

«В храме теперь нет монахов, и жители близлежащих деревень обеспокоены, что не могут теперь совершать подаяния. В храм прибудут новые монахи, чтобы прихожане, как и раньше в качестве благого деяния могли выполнять ритуалы», – сказал представитель местной власти

Агентство AFP ссылкой на данные ООН пишет, что Таиланд считается крупным транзитным узлом метамфетамина, который поступает туда из Мьянмы через Лаос. На улице наркотик можно приобрести менее чем за 20 бат (около $0,6).

Бангкок, Иван Бабурин

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