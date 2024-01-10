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В Непале задержали подозреваемого в изнасиловании «мальчика-Будду»

В Непале задержали Раму Бахадура Бомджана, известного как «мальчик-Будда». Духовный лидер несколько лет разыскивался по обвинению в изнасиловании.

Как сообщает издание Katmandu Post, Бомджан был задержан сотрудниками центрального разведывательного бюро. «Мальчика-Будду» обвиняют в сексуальном насилии над 15-летней девочкой, а также считают причастным к исчезновению четырех человек.

Первые обвинения были выдвинуты в адрес Бомджана в 2016 году, однако полиция начала расследование только в 2020 году. Тогда духовный лидер скрылся от правоохранителей, а обыск нескольких его убежищ не дал результатов.

Рама Бахадура Бомджан стал известен в 2005 году, когда он провел несколько месяцев в состоянии медитации без еды, воды и сна. Тогда СМИ назвали его «мальчиком-Буддой».

Катманду, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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