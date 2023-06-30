В буддийском монастыре в Монголии случился скандал с домогательствами к детям

В Улан-Баторе проводят расследование по факту домогательств к детям в буддийском монастыре. Отмечается, что подозреваемые также являются несовершеннолетними.

По данным местных СМИ, об инциденте стало известно из социальных сетей. Историей заинтересовались правоохранительные органы и начали проверку. Выяснилось, что в этом замешаны четверо несовершеннолетних, которые совершили некие действия в отношении троих детей.

В настоящее время один из потерпевших находится во временном убежище под надзором полицейских. Подозреваемых на время следствия отпустили под залог.

Детали произошедшего, как и возраст участников преступления, не разглашаются в интересах следствия.

Улан-Батор, Зоя Осколкова

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