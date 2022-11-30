В 2022 году россияне чаще всего матерились в соцсетях в день начала СВО

Аналитики назвали дни, когда россияне чаще всего матерились в социальных сетях с февраля 2022 года. Оказалось, что больше всего ненормативной лексики было использовано в первые дни спецоперации. Примечательно, что в день объявления частичной мобилизации российские пользователи позволяли себе меньше нецензурной лексики, чем в день смерти Жириновского.

В период с 1 февраля по 24 ноября 2022 года в соцсетях было опубликовано около 67,4 млн постов, содержащих нецензурную лексику, пишет РБК со ссылкой на данные, предоставленные агентством «Социальные сети». В среднем по году ежемесячные количественные показатели сообщений с матом примерно равномерны и достигают 6,7 млн постов в месяц.

Пик использования нецензурной лексики в соцсетях в 2022 году пришелся на конец февраля. В первый день начала специальной военной операции России на Украине, 24 февраля, количество сообщений с матами выросло в 2,5 раза по сравнению со среднемесячным показателем февраля.

Затем отклонение от средних значений было зафиксировано в марте на фоне введения четвертого пакета санкций Евросоюза. В апреле также наблюдался высокий уровень частоты использования ненормативной лексики. Тогда произошло сразу три значимых события: 4 апреля (события в Буче), 6 апреля (смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского), 14 апреля (пожар на ракетном крейсере «Москва»).

Частичная мобилизация, объявленная 21 сентября, вызвала у пользователей соцсетей меньший эмоциональный отклик, чем апрельские события или начало спецоперации. Также показатель вырос в день присоединения к России новых субъектов.

Напомним, с 1 февраля 2021 года, согласно российскому законодательству, интернет-площадки стали обязаны выявлять информацию, содержащую нецензурную брань, и ограничивать к ней доступ. По данным аналитиков, с тех пор, как эти поправки вступили в силу, количество сообщений с обсценной лексикой планомерно сократилось как минимум на треть.

Москва, Зоя Осколкова

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