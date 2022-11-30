Мошенники создали сайты с фейковыми розыгрышами на тему ЧМ-2022

В рунете обнаружили 66 сайтов на тему Чемпионата мира по футболу 2022, с помощью которых мошенники выманивают деньги у российских пользователей. Об этом сообщает Group-IB.

Специалисты по кибербезопасности выявили сайты с анонсами матчей ЧМ-2022. На этих ресурсах посетителям предлагают поучаствовать в розыгрыше билетов на матчи, бесплатных доступов к трансляциям, сувениров с символикой FIFA 2022, а также денег.

Поучаствовать в розыгрыше можно открыв одну из 12 «коробочек», высвечивающихся на экране. Пользователю дается три попытки, чтобы выбрать коробку с денежным призом в размере от 10 до 10 тысяч долларов. После двух неудачных попыток – третья всегда оказывается удачной.

«Далее «победителя» по классическому сценарию просят оплатить небольшую «комиссию» за конвертацию – 300-500 рублей, для чего ему приходится вводить данные банковской карты. В итоге трансляция так и не начинается, а жертва теряет и деньги, и данные карты», – говорится в пресс-релизе компании.

По словам специалистов, чтобы избежать блокировки сразу всех своих доменов, преступники оставляют активными только несколько сайтов, а остальные находятся в «спящем режиме». При этом они могут быть запущены в считанные минуты в любой момент, а обнаружить и заблокировать их до активации достаточно сложно.

В общей сложности Group-IB обнаружила более 16 тысяч фейковых ресурсов, использующих тему чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре, чтобы украсть данные и деньги любителей футбола.

Москва, Зоя Осколкова

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