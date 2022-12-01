В России выросло количество контрафактных бумажных книг

В России наблюдается рост доли контрафакта бумажных книг. Нелегальные копии бестселлеров продают на маркетплейсах. Об этом пишут «Ведомости».

По словам президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова, на маркетплейсах было обнаружено более 200 карточек контрафактных книг. В частности, там нашли копии романа Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза», нон-фикшн-бестселлеры «Продавец обуви. История компании Nike» Фила Найта и «Думай медленно... Решай быстро» Даниэля Канемана.

Цена контрафакта в несколько раз ниже стоимости продукции издательств. Так на маркетплейсах книги стоят в диапазоне от 459 до 600 рублей, тогда как официальные реализаторы на тех же площадках продают те же книги по цене от 603 до 1482 рублей.

Ранее фиксировались только единичные случаи продажи подделок. Массовый характер тенденция приобрела в этом году. По словам издателей, контрафактные книги в основном отпечатывают в Средней Азии и в региональных типографиях в России. Подделку легко распознать по низкому качеству полиграфии и бумаги.

Москва, Зоя Осколкова

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