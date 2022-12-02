Спрос на живые елки в России упал вдвое за пять лет

Среди россиян падает спрос на живые новогодние деревья. Об этом сообщил директор Рослесинфорга Павел Чащин. По его словам, граждане все реже покупают живые ели, предпочитая искусственные.

«По данным Рослесинфорга, за последние пять лет объем заготовки праздничных деревьев снизился в два раза – со 107,6 тысячи штук в 2017 году до 50 тысяч в 2021 году», – рассказал Чащин ТАСС.

По его мнению, это связано с несколькими факторами, среди которых тренд на искусственные ели, желание сэкономить, а также трудности утилизации отслуживших свой срок деревьев. Немаловажным является и переход россиян на малометражное жилье: устанавливать живую елку в квартире-студии попросту негде.

Тем не менее, в этому году дефицита и роста цен на новогодние деревья не ожидается. На землях государственного лесного фонда предприниматели уже подготовили к празднику на продажу 55 тысяч живых елей.

Москва, Зоя Осколкова

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