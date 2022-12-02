Россияне будут дарить близким на Новый год подержанные гаджеты

Четверть россиян заявили, что собираются преподнести в подарок на Новый год родственникам и друзьям подержанные вещи. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом СДЭК.

Число россиян, которые намерены вручать подарки на Новый год, снизилось с 84% в 2021-м до 81% в текущем году, передает РБК. Те, кто не собирается одаривать близких, объяснили такой подход желанием сэкономить (59%) и ростом цен (52%). Каждый четвертый (24%) обосновал отказ уходом брендов, продукцию которых они изначально планировали подарить. У 19% отсутствует праздничное настроения. Еще 13% рассказали, что им некому дарить подарки.

Если в прошлом году лишь 9% допускали покупку подержанных вещей в подарок, то в этом году таких стало 24%. Большинство из них связывает такое решение с ростом цен на оригинальную продукцию (57%) и желанием сэкономить (45%).

«В основном россияне будут дарить подержанную технику – «умные» часы (43%), смартфоны (39%), планшеты (34%), ноутбуки (21%), игровые консоли (19%) и телевизоры (14%) – но также и одежду и обувь (8% – винтаж и 3% – обычная одежда), велосипеды (13%), игрушки (9%), электросамокаты (7%), различный антиквариат (6%), книги (6%) и ювелирные изделия (4%)», – говорится в исследовании.

В целом жители России спокойно относятся к подержанным вещам. 64% допускают покупку б/у товара для собственного пользования, однако лишь треть (34%) не против получить подарок, которым кто-то уже раньше пользовался.

Москва, Зоя Осколкова

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