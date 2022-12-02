Россия усилит безопасность своих учреждений за рубежом

Российские ведомства и учреждения за рубежом будут тщательнее охранять. Соответствующий проект указа подготовило Министерство иностранных дел.

Как рассказал замглавы МИД РФ Евгений Иванов, документ, предусматривающий увеличении числа сотрудников, обеспечивающих безопасность российских загранучреждений, был направлен на утверждение президенту России.

«К сожалению, никуда не уходят и традиционные вызовы безопасности наших загранучреждений», – сказал Иванов на ежегодном совещании председателя Совета Федерации со статс-секретарями – заместителями руководителей федеральных органов исполнительной власти.

Кроме того, на завершающей стадии находится разработка первого в истории документа стратегического планирования – концепции по обеспечению безопасности представительств России за рубежом.

Москва, Зоя Осколкова

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