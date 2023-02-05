Россиянка впервые победила в конкурсе «Миссис Вселенная»

Впервые в истории конкурса «Миссис Вселенная», который проводится с 2007 года среди замужних женщин, первое место получила представительница России – 34-летняя жительница Удмуртии Елена Максимова.

Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны. В 2021 году Максимова стала «Второй вице-миссис Россия – Вселенная», что позволило ей выйти на международный этап конкурса.

София, Светлана Антонова

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