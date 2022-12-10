Почти каждый третий россиянин надеется на рост уровня жизни

Почти треть житель России (30%) считает, что через полгода-год уровень жизни его семьи улучшится. Таковы результаты опроса Фонда «Общественное мнение».

В то же время, 9% респондентов убеждены, что в течение этого периода их жизнь ухудшится. 37% не ждут каких-либо изменений. При этом 24% участников опроса затруднились спрогнозировать, какими будут изменения лично для них.

Опрос также показал, что 29% опрошенных россиян ждут улучшения уровня жизни в стране в целом, пчти каждый пятый респондент (18%) ожидает ухудшения, а 28% полагают, что каких-либо изменений не будет.

Между тем, в перспективе трех-пяти лет улучшения жизни семьи прогнозируют 44% участников опроса, 9% – ожидают ухудшения, а 25% считают, что все останется как есть.

Что касается ожиданий относительно уровня жизни в стране в целом, 43% респондентов прогнозируют улучшение. 15% полагают, что жизнь в России станет хуже, а 23% не ждут особых изменений.

Опрос ФОМнибус проводился 18-20 и 25-27 ноября 2022 года среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 регионов РФ.

Москва, Наталья Петрова

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