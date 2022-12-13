ФСИН готовится к блокировке сотовой связи в тюрьмах

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) России готовит заявку на частоты для внедрения «глушилок» сотовой связи во всех своих учреждениях. Пока нет данных о том, каким именно образом в колониях заблокируют доступ к мобильным сетям и будет ли это иметь последствия для граждан, проживающих поблизости.

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, который занимается распределением этого ресурса в России) на заседании в конце декабря рассмотрит вопрос об использовании учреждениями ФСИН блокираторов связи, пишет РБК. Существует два типа «глушилок» связи: генераторы шума и блокираторы радиосигналов. О каких конкретно устройствах идет речь, в материалах не уточняется.

Кроме того, ФСИН должна обеспечить подготовку согласованной с Минобороны заявки на получение радиочастот для блокираторов в первом квартале 2023 года. Какие именно частоты должна будет запросить ФСИН для блокираторов и на какие объекты, в документах не поясняется.

Вопрос «глушилок» сотовой связи в тюрьмах рассматривается ГКРЧ с 2010-х годов. В последние годы стало более актуальным применение подобных устройств в учреждениях ФСИН – из-за роста числа случаев мобильного мошенничества, за которыми зачастую стояли осужденные. Однако идея критикуется сотовыми операторами, поскольку устройства блокировки создают помехи для работы средств связи.

Москва, Зоя Осколкова

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