Бургеры вместо оливье: треть россиян отпразднуют Новый год фастфудом

Каждый третий россиянин собирается отказаться от традиционных блюд для новогоднего стола в пользу фастфуда. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведенного службой доставки Delivery Club.

Согласно результатам исследования, 35% собираются заказать фастфуд. Из них 24% респондентов будут есть в январские каникулы суши и пиццу, 19% – бургеры и картошку фри, 17% – шашлык, вок и шаурму.

При этом большинство (83%) россиян намерены отмечать Новый год в кругу семьи и друзей и не хотят ограничивать себя в еде. Больше половины (66%) опрошенных хотели бы попробовать новые блюда в эти дни и не думать о правилах питания.

В среднем на новогодний стол граждане готовы потратить около 10 тысяч рублей. При этом каждый второй респондент (50%) не собирается готовить еду самостоятельно и закажет доставку готовых блюд из ресторанов или магазинов.

Москва, Зоя Осколкова

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