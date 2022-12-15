Немцы выбрали для зимовки Калининград

Жители Германии покидают свою страну и приезжают в Россию, чтобы перезимовать без больших трат. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал о наплыве гостей в регион.

«Соседи приезжают. Есть отдельные немцы, которые приезжают к нам перезимовать. С конкретным немцем был разговор. Мы спрашиваем, а вы что тут делаете, а он говорит – а мы к вам перезимовать», – сказал глава региона в беседе с РИА Новости.

Алиханов отметил, что аренда квартиры в Калининграде даже с учетом расходов на ЖКХ на четыре месяца вполне соотносима с месячными тратами по тем же статьям в немецком Дюссельдорфе.

Власти Греции предложили немцам провести зиму на курортах страны, чтобы не платить за отопление на родине. В Афинах призвали немецких пенсионеров переждать зиму в теплом климате на фоне газового кризиса.

Калининград, Наталья Рязанова

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