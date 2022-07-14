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Четверг, 14 июля 2022, 16:11 мск

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Немцам предложили переждать зиму на курортах Греции

Власти Греции предложили немцам провести зиму на курортах страны, чтобы не платить за отопление на родине. Об этом сообщает Bild.

«Осенью и зимой мы, греки, будем рады приветствовать немецких пенсионеров, которые хотят испытать средиземноморскую зиму с греческим гостеприимством, мягкой погодой и высококачественными услугами. Мы будем ждать вас здесь», – сказал министр туризма Греции Василис Кикилиас.

Туристов из Германии ждет и мэр города Ханья Панайотис Симандиракис. По его словам, это идеальное место, чтобы пережить зиму на фоне газового кризиса.

«Здесь вас встретят дружелюбные люди и, пожалуй, лучший круглогодичный климат во всей Европе. Нам не нужно отопление в доме», – сказал градоначальник.

Афины, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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