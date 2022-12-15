Минобрнауки: почти половина выпускников вузов работают не по специальности

Около половины выпускников вузов в России не трудятся по специальности. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

«Сегодня мы сталкиваемся с тем, что порядка 47% выпускников вузов не работают по специальности, серьезно встает проблема профориентирования, понятно, что она должна происходить до того, как молодой человек выбирает тот или иной вуз», – цитирует замминистра ТАСС.

По его словам, чаще всего студент, находясь под давлением ряда факторов, не знает, как он дальше будет строить карьеру. Программа «Стажер Минобрнауки России» может решить эту проблему, считает Кучеренко.

«Сейчас уже зарегистрированы порядка 400 участников проекта. Потенциальный охват составляет порядка 67 тысяч человек: из них 40 тысяч – это обучающиеся по программам бакалавриата, 7 тысяч – специалитета, 19 тысяч – по программам магистратуры», – сказал замминистра.

Москва, Зоя Осколкова

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