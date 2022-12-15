Половина сотрудников российских компаний испытывали выгорание в 2022 году

Почти половина (47%) сотрудников российских компаний испытывали выгорание на работе в уходящем году. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса Битрикс24.

53% опрошенных заявили, что задумывались о смене работы. При этом две трети (64%) довольны своими результатами на службе, а недовольство выразили 36%.

По мнению 54% респондентов, их эффективность на рабочем месте в 2022 году не изменилась, 29% заявили о ее повышении, 17% – об уменьшении.

Исследование проведено с 2 по 3 декабря 2022 года, в нем приняли участие 1006 респондентов из всех федеральных округов России. По статусу в компании: 76% опрошенных являются линейными сотрудниками, 12% – руководителями отдела, по 6% – владельцами бизнеса и топ-менеджерами.

Москва, Зоя Осколкова

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