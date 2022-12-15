ВС РФ разрешил друзьям и родным неплательщиков алиментов гасить их долги

Верховный суд разрешил неплательщикам алиментов поручать выплату долгов друзьям и родственникам. Об этом говорится в проекте постановления пленума.
Согласно документу, гасить задолженность может как сам алиментщик, так и третьи лица, которых фигурант об этом попросит или даст им свое согласие.
Уточняется, что обещание закрыть долг в будущем не освобождают его от уголовной ответственности. Кроме того, от наказания должника не освобождает и финансовая помощь в виде покупки продуктов или подарков, если она не оказывается регулярно.
ВС РФ может избавить алиментщика от ответственности только после выявления уважительных причин, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.
Москва, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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