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Четверг, 15 декабря 2022, 16:30 мск

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ВС РФ разрешил друзьям и родным неплательщиков алиментов гасить их долги

Верховный суд разрешил неплательщикам алиментов поручать выплату долгов друзьям и родственникам. Об этом говорится в проекте постановления пленума.

Согласно документу, гасить задолженность может как сам алиментщик, так и третьи лица, которых фигурант об этом попросит или даст им свое согласие.

Уточняется, что обещание закрыть долг в будущем не освобождают его от уголовной ответственности. Кроме того, от наказания должника не освобождает и финансовая помощь в виде покупки продуктов или подарков, если она не оказывается регулярно.

ВС РФ может избавить алиментщика от ответственности только после выявления уважительных причин, подробно проанализировав его семейное и материальное положение.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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