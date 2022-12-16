Больше половины российских учителей жалуются на избыточную «бумажную» нагрузку

Почти 60% российских учителей жалуются на перегруженность отчетностью. Педагогам приходится заполнять документы, которых нет в перечне из пяти обязательных, утвержденных Минпросвещения. Об этом свидетельствуют предварительные итоги мониторинга Общественного совета при Рособрнадзоре.

Учителя указывают на то, что закон о снятии избыточной бумажной нагрузки на них, принятый в этом году, пока не заработал в полную силу. Педагогам по-прежнему приходится заполнять «ворох» документов и сдавать объемные отчеты, вместо того чтобы уделять время работе с детьми, пишут «Известия».

По принятому в июле закону и приказу Минпросвещения, который действует с 1 сентября 2022 года, учителя обязаны вести только пять документов. Это программа учебного предмета, характеристика учащихся, которая делается по запросу, журнал учета успеваемости, журнал внеурочной деятельности и план воспитательной работы.

По словам самих учителей, на самом деле ситуация складывается совсем иная. Так вечером, в нерабочее время, руководство школы может потребовать разослать по родительским чатам тесты, попросить срочно их пройти, а затем педагог должен отчитаться об итогах. Учителя также говорят, что им приходится «бесконечно» регистрировать учеников и их родителей на сайтах и платформах для прохождения опросов, голосований и «прочей ерунды», а затем контролировать, чтобы анкеты были заполнены.

В опросе, проведенном в ходе мониторинга, приняли участие 17 тысяч педагогов. «Мы знали, что быстрых результатов не будет. При этом около 30% четко заявили, что их общая документарная нагрузка снизилась. И если хотя бы этому количеству уже стало легче, это достижение», – указала член Общественного совета при Рособрнадзоре Наталья Алтыникова.

В свою очередь глава Рособрнадзора Анзор Музаев призвал учителей жаловаться, если они сталкиваются с избыточными требованиями, на горячую линию ведомства, так как сейчас действует мониторинг на плановые проверки, и они возможны только по обращениям. Музаев заверил, что по каждой жалобе ведется индивидуальная работа, в том числе и выезды. Чем активнее учителя сообщают о нарушениях, тем быстрее снизится их документарная нагрузка.

Москва, Зоя Осколкова

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