В России резко выросло число случаев сексуального насилия в отношении детей

В России наблюдается рост числа преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом свидетельствуют данные Генпрокуратуры, полученные с 2010 года.

«Принять к сведению информацию Генеральной прокуратуры Российской Федерации об увеличении на 44% количества преступлений сексуального характера в отношении детей (с 9 524 в 2010 году до 16 887 в 2021 году)», – говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, который опубликован на сайте Минпросвещения.

Отмечается, что более 50% таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое – членами семьи, 11% – родителями (законными представителями). При этом сексуальные надругательства совершают люди в состоянии алкогольного опьянения, а также страдающие психическими заболеваниями.

16 российским регионам рекомендовано усилить работу по профилактике сексуального насилия. Речь идет об Удмуртской республике, Алтайском, Забайкальском краях, Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Ростовской, Саратовской, Сахалинской, Иркутской, Ленинградской, Московской, Тюменской, Ярославской областях и ХМАО.

Кроме того, Минпросвещения поручено обеспечить организационно-техническое сопровождение межведомственной рабочей группы, которая будет заниматься вопросами профилактики сексуального насилия в отношении детей. О результатах проделанной работы ведомство доложит правительству РФ до 3 апреля 2023 года.

Москва, Зоя Осколкова

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