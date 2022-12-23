Каждая пятая компания в России откажется от новогоднего корпоратива

Большинство компаний в России все же будут праздновать Новый год с сотрудниками. Отказаться от корпоративов решили около 20% работодателей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов по подбору персонала

В опросе приняли участие более 1 тысячи представителей российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты. Среди них – представители крупного (38%) и малого бизнеса (37%), а также представители среднего (16%) и микробизнеса (9%).

21% опрошенных считают, что смогут сэкономить, отказавшись от новогодних корпоративов в этом году. 29% респондентов уверены, что сэкономить на отказе от организации праздника не получится, а 34% вообще не устраивают мероприятия для сотрудников. По оценке участников опроса, в среднем они смогут сэкономить 321 тысячу рублей.

Каждый пятый работодатель с освободившихся средств выплатит премии сотрудникам, а 16% опрошенных потратят деньги на подарки работникам. Лишь 7% компаний направят сэкономленные средства на благотворительность.

Москва, Зоя Осколкова

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